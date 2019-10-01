11 مليونا مستحقات مالية يستعيدها عمل الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعاد مكتب العمل في الأحساء أكثر من 11 مليون ريال مستحقات مالية خلال النصف الأول من العام الحالي 2019.

ووفق إحصائية للنصف الأول، سجلت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل في الأحساء 1758 قضية واردة تتعلق بالخلافات العمالية، بلغت منها نسبة القضايا المنتهية بالصلح بين الطرفين 68% من إجمالي عدد القضايا.

وأوضح مدير مكتب العمل بالأحساء عبدالعزيز المغنم أن المكتب تمكن من إعادة 11.514.464 ريالا إلى مستحقيها من الموظفين والعمال المواطنين والأجانب خلال النصف الأول من 2019، لافتا إلى أن جلسات الصلح والمفاهمة مستمرة للوصول إلى تسوية رغم تحول البرنامج إلى الكتروني.