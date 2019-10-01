الفيصل يؤكد لأمناء المناطق ضرورة تبادل الأفكار والخبرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل خلال استقباله أمس بحضور نائبه بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، أمناء مجالس المناطق بمناسبة انعقاد اجتماعهم السنوي الثالث الذي تستضيفه إمارة المنطقة؛ ضرورة تبادل الأفكار والخبرات، بما ينعكس إيجابا على تطوير العمل وتحقيق التنمية المنشودة.

وقدم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان نظير ما يوليانه من اهتمام وعناية بالتنمية في مختلف مناطق المملكة بشكل عام، وفي منطقة مكة المكرمة على وجه الخصوص، كما قدم شكره وتقديره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود على إتاحة الفرصة لأمناء مجالس المناطق للالتقاء بشكل سنوي لتبادل الخبرات التي من شأنها تطوير العمل داخل هذه المجالس.

ونوه أمير منطقة مكة إلى أهمية دور مجالس المناطق في تحديد الأولويات والاحتياجات التنموية، فيما أعرب أمناء مجالس المناطق عن شكرهم وتقديرهم لأمير مكة ونائبه على إتاحة الفرصة لعقد لقائهم السنوي الثالث في منطقة مكة المكرمة، بهدف مناقشة الموضوعات التنموية بما يحقق الأهداف المرجوة.