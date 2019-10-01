مجلس الوزراء يقر المنظومة الوطنية للتعامل مع المنتجات الحلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شدد مجلس الوزراء خلال جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، على مضامين كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين في نيويورك، وما اشتملت عليه من دعوة للمجتمع الدولي إلى الوقوف موقفا موحدا وصلبا لممارسة أقصى درجات الضغط لإنهاء السلوك الإرهابي والعدواني للنظام الإيراني، كما قرر المجلس الموافقة على إطلاق المنظومة الوطنية للتعامل مع المنتجات (الحلال).

سلوك إيران الإرهابي

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو، ونتائج المباحثات الرسمية مع رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء، اطلع على تقارير عن مجمل الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وشدد على مضامين كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين في نيويورك، وما اشتملت عليه من دعوة للمجتمع الدولي إلى الوقوف موقفا موحدا وصلبا لممارسة أقصى درجات الضغط لإنهاء السلوك الإرهابي والعدواني للنظام الإيراني، وتغيير طبيعته وسلوكه، بعد أن أصبح من 40 عاما لا يعرف سوى التفجير والتدمير والاغتيال في العالم أجمع، وأعرب المجلس، في هذا السياق، عن تقديره لما عبرت عنه الدول المشاركة من تنديد واستنكار للاعتداءات التخريبية على منشأتي النفط في خريص وبقيق التابعتين لشركة أرامكو واعتبارها تهديدا خطيرا على أمن المنطقة والأمن الدولي وإمدادات الطاقة العالمية، وما أبدته من تأييد لجميع التدابير التي تتخذها المملكة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والتصدي لأي عدوان.

مبادئ إنسانية

وأكد مجلس الوزراء أن إعلان المملكة استكمال تسديد تعهدها الذي تم الإعلان عنه هذا العام في مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة بقيمة 500 مليون دولار، والتبرع السخي الذي قدمته لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بمبلغ 50 مليون دولار، وتقديم مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار للروهينجا، إضافة إلى تبرعها بمبلغ ثلاثة ملايين دولار دعما لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات على مدى الثلاثة أعوام المقبلة، يأتي امتدادا لالتزامها بمبادئها الإنسانية وتأكيدا على ما تقوم به من دعم لاستقرار الشعوب التي تواجه المآسي والوقوف معها.

اللجنة الدستورية في سوريا

وبين الوزير الشبانة، أن المجلس، رحب بإنشاء اللجنة الدستورية في سوريا، مؤكدا أن المملكة تدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية الذي يستند على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية، كما رحب بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية المملكة وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر والأردن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أكد على عدم التسامح مطلقا مع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأن على جميع الأطراف الامتثال لقواعد القانون الدولي، ومحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وجدد المجلس تضامن المملكة ومؤازرتها وتأييدها للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في حربها على الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب مصر الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وفي الشأن المحلي، عد مجلس الوزراء افتتاح خادم الحرمين الشريفين مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد صالة رقم1، امتدادا للنهضة الحضارية التي تشهدها المملكة والمشاريع الكبرى لخدمة المواطنين والمقيمين في المملكة، وضيوف الحرمين الشريفين من المعتمرين والزوار، حيث ستسهم في استقطاب 30 مليون معتمر سنويا تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

قرارات

1 التفويض بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في مجالات:

ـ الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ـ الأمن الغذائي

ـ الخدمات المالية ـ أمن الطيران المدني

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ـ التعاون الأكاديمي مع كل من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والجامعة القاسمية.

2 تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الطاجكستاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة وطاجكستان، في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهربيها.

3 تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ودار الفتوى في لبنان في مجال الشؤون الإسلامية.

4 تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحبوب بين المؤسسة العامة للحبوب في المملكة والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في لبنان.

5 تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين.

6 تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة الصحة في العراق، للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.

7 بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 ـ 29 / 40 / د) وتاريخ 2 / 6 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقراره رقم (55) وتاريخ 20 / 1 / 1439هـ ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

8 قرر مجلس الوزراء تجديد عضوية المهندس عبدالله الشديد من القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة.

9 بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع الإشراف على الذبح (الحلال) للحوم المصدرة إلى المملكة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10 ـ 9 / 40 / د) وتاريخ 19 / 2 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إطلاق المنظومة الوطنية للتعامل مع المنتجات (الحلال)، وذلك على نحو تضمن الآتي:

10 قرر مجلس الوزراء تعيين بسام الخراشي، وثامر المنجم، ومساعد بن عبدالله، أعضاء في مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من القطاع الخاص.

11 بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (35 - 2 / 41 / د ) وتاريخ 13 / 1 / 1441هـ ، قرر مجلس الوزراء تغيير اسم (مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية) المنشأ في معهد الإدارة العامة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 556 ) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ ، ليصبح (أكاديمية تطوير القيادات الإدارية).

12 بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإعلام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 165 / 44 ) وتاريخ 17 / 9 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17 ـ 31 / 40 / د) وتاريخ 5 / 6 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (أ / 1) من المادة (الخامسة) من نظام المطبوعات والنشر ـ المتضمنة شروط الترخيص لمزاولة الأنشطة الخاضعة للنظام ـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32 ) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / 20) وتاريخ 11 / 4 / 1433هـ ، لتكون بالنص الآتي: «أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز ـ بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ـ استثناء أي من النشاطات الواردة في المادة (الثانية) من النظام من هذا الشرط».

13 بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17 ـ 31 / 40 / د) وتاريخ 5 / 6 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء حذف قائمة الخدمات الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر الواردة في الفقرة (7 / ب) من البند (أولا) من قرار المجلس الاقتصادي (الملغى) رقم (ا / 28) وتاريخ 5 / 3 / 1428هـ.

ترقيات

1 غازي الحربي (مستشار الشؤون الفنية) بالـ14 بأمانة العاصمة المقدسة.

2 محمد السويلم (رئيس بلدية فرعية) بالـ14 بأمانة منطقة الرياض.