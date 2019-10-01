إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع خلال 30 يوما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يعاود قطار الحرمين السريع تشغيل رحلاته خلال 30 يوما مستخدما محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة لخدمة سكان جدة وزوراها، نتيجة حريق محطة قطار الحرمين بالسليمانية أمس الأول، وذلك بحسب ما أكده وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور نبيل العامودي.

وقال العامودي: إن قطار الحرمين سيستخدم محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة بالإضافة إلى محطات مكة المكرمة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة، مبينا أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في شأن توفير أكفأ وأجود الخدمات لضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار واضحة وتأتي كأولوية لدى الجميع، مضيفا أن هذا واضح وبين للجميع من خلال تكاتف مختلف الجهات لاحتواء الحريق في محطة السليمانية.

يذكر أن المحطة أخليت من الركاب والعاملين بشكل عاجل فور انطلاق أنظمة الإنذار الخاصة بالحريق عند الساعة 12:05 ظهرا، وساهمت أنظمة الإنذار المبكر في سلامة الجميع بشكل فعال، ورغم أن الحريق استمر 15 ساعة متمركزا في سقف المحطة، إلا أن أنظمة الحماية داخل المحطة والأبواب المضادة للحريق عزلت أدوار المحطة مما وفر حماية للأدوار الأول والثاني والثالث، بالإضافة إلى القبو، حيث توجد معظم أنظمة التحكم والتشغيل، كما أن الحريق لم يصل إلى السكة أو أنظمة الكهرباء للخطوط الحديدية، الأمر الذي سيمكن المشغل من إعادة حركة القطارات مرورا من المحطة المتضررة دون التوقف بها، والتوقف بباقي المحطات الأخرى بما فيها محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة لخدمة جدة.