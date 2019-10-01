الشورى يطالب «الشؤون الإسلامية» بدعم المناشط الدعوية لمواجهة التطرف والإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم اللازم لتكثيف المناشط الدعوية والتثقيفية لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب، والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحويل فروع مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد إلى جمعيات خيرية مستقلة لعمارة المساجد وصيانتها والعناية بها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1439/ 1440هـ، داعيا إلى التنسيق مع وزارة الخارجية لتسهيل مهام العاملين في الخارج في الملحقيات الدينية ومكاتب الدعوة والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة، كما طالب الوزارة ببيان نفقاتها على أنشطتها في الداخل والخارج بالتفصيل بما في ذلك عقود الصيانة على المساجد والجوامع.
وشددت لجنة المياه والزراعة والبيئة في توصياتها بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب الذي ناقشه المجلس على المؤسسة بأهمية وسرعة اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة للحد من الهدر والفقد الغذائي، وسرعة تنفيذ برنامج المخزون الاستراتيجي للأغذية ونظام للإنذار المبكر، والإسراع في إنشاء المرصد الوطني لقياس الفقد والهدر وإطلاق البرنامج الوطني التوعوي لتدوير المخلفات الغذائية.
وقرر المجلس عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح «نظام الرقابة على الألعاب الالكترونية» بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار التي بينت أن جميع الجوانب والأهداف التي يهدف مقترح نظام الرقابة على الألعاب الالكترونية لتحقيقها تضمنتها العديد من الأنظمة كأنظمة المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية ونظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية والجمارك والإعلام المرئي والمسموع.
مطالبات المجلس
1 المؤسسة العامة للحبوب
- تقديم تقرير واضح عن شركات المطاحن الأربع وبياناتها المالية
- رفع نسبة الشراء من الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج دعما لها
- بناء مخزونات غذائية استراتيجية
- دراسة إحصائية عن مواطن الهدر والفقد الغذائي.
- قياس ونشر القدرات التقنية في المملكة باستخدام مؤشرات الاقتصاد الرقمي المعتمدة من مجموعة العشرين.
- تطوير الآليات نحو توفير البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات المتوفرة في قياس برامج تحقيق رؤية 2030
- إصدار المؤشرات المرتبطة بكافة أهداف رؤية المملكة 2030
- إصدار مؤشرات للقطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني
- رفع تقرير ربع سنوي عن مستوى النشاط الاقتصادي
- إشراك أقسام الإحصاء بجامعات المملكة في خطة الهيئة لبرنامج التعداد للسكان والمساكن 2020
- إيجاد إحصاءات تختص بالمواليد السعوديين حسب المناطق ونشر بياناتها.
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