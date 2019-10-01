محاكم الأحوال الشخصية تصدر 250 ألف حكم خلال عام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصدرت محاكم الأحوال الشخصية نحو 250 ألف حكم خلال العام الهجري الماضي، وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 74154 قضية، وسجلت الحدود الشمالية أقل القضايا في المناطق في نفس الفترة بـ2846 قضية.
وأوضحت وزارة العدل أن المرفق العدلي شهد أخيرا قفزات إصلاحية قلصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليل مدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.
وبدأ تطبيق مشروع «محكمة بلا ورق» في محاكم الأحوال الشخصية يؤتي أكله، وذلك في محكمة الرياض، وسبق ذلك إطلاق الوزارة مشروع الربط الالكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف (استئناف بلا ورق)، لانتقال القضية الكترونيا بشكل كامل، وهو ما يختصر نحو 30 يوما عن السابق في إجراءات العمل؛ الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.
واشتملت قائمة القضايا التي صدرت فيها الأحكام على دعاوى (نكاح وفرقة، نفقات وما يلحق بها، حضانة وزيارة، قسمة التركات، الأوقاف والوصايا، دعاوى القاصرين ومَن في حكمهم، الطلبات العارضة المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية) وغيرها من الدعاوى.
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