السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
تراجع عدد السياح السعوديين إلى تركيا في أغسطس الماضي بنسبة بلغت 28.49%، بينما تراجع عدد الإماراتيين بنسبة 15.99%، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية هذا الأسبوع.
وازداد عدد السياح المصريين بنسبة 23.60 %، والإسرائيليين بنسبة 27.38 % والإيرانيين بنسبة 45.05 % وذلك مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وخلال الأشهر الـ 8 الأولى من 2019، تراجع عدد السياح السعوديين بنسبة 19.71 %، والإماراتيين بنسبة 12.54 %، والإيرانيين بنسبة 8.64 %، وازداد عدد السياح المصريين بنسبة 24.59 %، والقطريين بنسبة 12.16 %، والإسرائيليين بنسبة 26.24 %، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يذكر أن المواطنين السعوديين احتلوا المرتبة الأولى في تراجع عدد السياح في تركيا، تلاهم الإماراتيون.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع السياح السعوديين في تركيا وقفزة بأعداد الإسرائيليين والإيرانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.