تراجع السياح السعوديين في تركيا وقفزة بأعداد الإسرائيليين والإيرانيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تراجع عدد السياح السعوديين إلى تركيا في أغسطس الماضي بنسبة بلغت 28.49%، بينما تراجع عدد الإماراتيين بنسبة 15.99%، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية هذا الأسبوع.

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وازداد عدد السياح المصريين بنسبة 23.60 %، والإسرائيليين بنسبة 27.38 % والإيرانيين بنسبة 45.05 % وذلك مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وخلال الأشهر الـ 8 الأولى من 2019، تراجع عدد السياح السعوديين بنسبة 19.71 %، والإماراتيين بنسبة 12.54 %، والإيرانيين بنسبة 8.64 %، وازداد عدد السياح المصريين بنسبة 24.59 %، والقطريين بنسبة 12.16 %، والإسرائيليين بنسبة 26.24 %، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن المواطنين السعوديين احتلوا المرتبة الأولى في تراجع عدد السياح في تركيا، تلاهم الإماراتيون.