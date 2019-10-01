اتفاقية لتعليم اللغة الصينية لطلبة بجامعة المؤسس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية ممثلة في قسم اللغة الصينية أمس، اتفاقية في مجال تعليم اللغة الصينية للطلبة في مرحلة البكالوريوس بكلية الآداب.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني، أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم التعليم المناسب للطلبة، من خلال توفير كادر متميز من الصين لديهم بكالوريوس وماجستير في تعليم اللغة الصينية لغير الناطقين بها، إضافة إلى رخصة لتعليم اللغة الصينية من مجلس اللغات الصينية «هانبان»، وتوفير المناهج المناسبة والمعتمدة من «هانبان».