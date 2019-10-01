تشكيل مجلس إدارة جائزة الإعلام السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بهدف تطوير المحتوى الإعلامي، أعلنت هيئة جائزة الإعلام السعودي تشكيل مجلس إدارة الجائزة الذي سيتولى الإشراف على السياسات العامة للجائزة، وضمان استقلالها وتطبيق المعايير المهنية.

وقال رئيس هيئة الجائزة محمد الحارثي إن المجلس يتشكل من الكاتب سمير عطا الله، ووزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف، ورئيس تحرير جريدة عكاظ الأسبق الدكتور هاشم عبده، والكاتبة الدكتورة خيرية السقاف، والكاتبة الدكتورة فاتن شاكر، ومدير قناة إم بي سي في المملكة محمد التونسي، والمستشار الثقافي لحكومة دبي مدير مؤسسة محمد بن راشد الثقافية الدكتور جمال بن حويرب، ورئيس النقابة المصرية للصحافة الدكتور ضياء رشوان، والدكتور فايز الشهري عضو مجلس الشورى، والدكتور عثمان الصيني رئيس تحرير جريدة الوطن، ومحمد الحارثي.

وأضاف أن المجلس الذي جرى تشكيله بموافقة مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، سيكون له دور إشرافي على الجائزة وفروعها، وهو المظلة التي تعنى بالخطوط العريضة لسياسية الجائزة.

وأشاد بأعضاء مجلس الجائزة الذين بادروا بالمشاركة تطوعا لاهتمامهم بتطوير صناعة الإعلام، ورفع مستوى المحتوى، وتعزيز الابتكار والإبداع في الصناعة الإعلامية، قائلا إننا نسعى أن تسجل الجائزة بصمتها الخاصة في خارطة الجوائز الإعلامية العالمية المميزة.

وبين أن هيئة جائزة الإعلام السعودي تلقت العشرات من الترشيحات، سواء من المؤسسات أو الأفراد، مما يعكس وجود كفاءات عالية في المجال الإعلامي تحتاج التكريم وتوجيه الضوء عليها، مردفا أن باب الترشيحات ما زال مفتوحا حتى السابع من أكتوبر المقبل.

وبين الحارثي أن كل فئة من فروع الجائزة لها لجنة تحكيمية مستقلة تضع التقييم وفقا لمعايير مهنية محددة، معتبرا أن إطلاق الجائزة خطوة مهمة في مسيرة الإعلام السعودي، حيث تشهد صناعة الإعلام بشكلها العام متغيرات وتحديات هائلة.

وأن الجائزة ستكون سنوية، ويتزامن توزيعها مع فعاليات منتدى الإعلام السعودي، مشيدا بالتفاعل الذي لقيته الجائزة من الإعلاميين، وانعكس في الإقبال على الترشيح للجائزة.

ويحق للأفراد العاملين في المؤسسات الإعلامية السعودية ترشيح أنفسهم في فروعها، كما يحق أيضا للمؤسسات الإعلامية السعودية ترشيح من تراه من منسوبيها في أي من فروع الجائزة، باستثناء شخصية العام التي يكون اختيارها من قبل مجلس إدارة الجائزة.

أهداف الجائزة:

- تطوير المحتوى الإعلامي

- تطوير المنظومة الإعلامية في المملكة

- تحفيز التنافس والإبداع المهني

- تكريم المبدعين

تشتمل الجائزة على ست فئات:

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1- الصحافة

- السياسية

- الاقتصادية

- الثقافية

- الاجتماعية

- الاستقصائية

- الرياضية

- الصورة والرسم الكاريكاتيري

2- الإنتاج المرئي

- التقرير التلفزيوني

-الحوار التلفزيوني

3- الإنتاج المسموع

- الحوار الجماهيري

4- التطبيق الإعلامي

5- الإعلام الريادي

6- شخصية العام