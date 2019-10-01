السعودية | في يوم القهوة.. مزارع سعودي يروي قصته مع أشجار البُن

شكرا لقرائتكم في يوم القهوة.. مزارع سعودي يروي قصته مع أشجار البُن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحتفل العالم في اليوم الأول من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للقهوة.

وتبرز 3 مناطق سعودية في زراعة البن المحلي الذي تنمو شجيراته في مرتفعات جازان وعسير والباحة، ويعكف المزارعون السعوديون على العناية بهذه الشجرة للحصول على أجود محاصيل البن، الذي يملك عبقاً خاصاً ومذاقاً غنياً.

وفي هذا السياق قال المزارع جبران المالكي لـ"العربية.نت": "حب القهوة وزراعة البن ورثتهما عن والدي رحمه الله، لدي 6 آلاف شجرة في مرتفعات جازان منها ألف شجرة قد بدأت في الإنتاج، وكل شجرة تمنحني نحو 3 كيلوغرامات من البن الخولاني".

وأوضح المالكي أن مرتفعات جازان مناسبة لزراعة البن الذي يحتاج إلى طقس معين، من حيث الحرارة والبرودة وتوفر المياه.

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نائب أمير جازان مع مزارعي البن



إلى ذلك شاركت وزارة البيئة والمياه والزراعة المزارعين السعوديين الاحتفاء بيوم القهوة العالمي، وأوضحت عبر تصريح نشرته لوكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، الثلاثاء، أن الوزارة قدمت الدعم لتعزيز إنتاج البن في مناطق جازان والباحة وعسير جنوب غربي المملكة.

دعم 30 ألف مزارع

كما أطلقت برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وجعلت من أهم مستهدفاته تطوير زراعة البن وتنميتها، ودعمت في هذا السياق 30 ألف مزارع.

وبين العيادة أن الوزارة بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تقديم المساعدة الفنية لصغار المزارعين في منطقة جازان بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، لتعزيز إنتاج محصول البن في المدرجات الزراعية عبر إنشاء 60 مزرعة نموذجية للبن، بهدف تعزيز الأمن الغذائي في المناطق الريفية، وزيادة الإنتاج الزراعي، والاستفادة من مصادر المياه المتجددة، وتعزيز الإنتاجية والربحية للمزارعين.

يُذكر أنه في آخر إحصائية عن إنتاج البن وعدد المزارع والأشجار في المملكة للعام الجاري 2019، بلغ الناتج المحلي من البن العربي 646 طنًّا، كما بلغ عدد مزارع البن 847 مزرعة احتوت على 100 ألف شجرة بن، منها أكثر من 82 ألف شجرة مثمرة.