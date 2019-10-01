، ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الوزراء الإثيوبي ،

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441 08:50 PM
استعرض تطورات الأوضاع في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.
، ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الوزراء الإثيوبي ،
المصدر : الخليج 365
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