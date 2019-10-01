محمد بن مسعود - الدمام - أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه، وحرصاً من الوزارة على حفظ حقوق الراغبين في استقدام ‫العمالة المنزلية والحصول على أفضل الخدمات بكل يسر وسهولة.. فقد اعتمدت العمل بالعقد الإلكتروني الموحد والذي يوفر العديد من المزايا لجميع أطراف عملية ‫الاستقدام. 01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441 08:22 PM Advertisements "العمل": العقد الموحد يحفظ حقوق الراغبين في استخدام العمالة المنزلية "العمل": العقد الموحد يحفظ حقوق الراغبين في استخدام العمالة المنزلية أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه، وحرصاً من الوزارة على حفظ حقوق الراغبين في استقدام ‫العمالة المنزلية والحصول على أفضل الخدمات بكل يسر وسهولة.. فقد اعتمدت العمل بالعقد الإلكتروني الموحد والذي يوفر العديد من المزايا لجميع أطراف عملية ‫الاستقدام. الكلمات المفتاحية ، "العمل": العقد الموحد يحفظ حقوق الراغبين في استخدام العمالة المنزلية ،

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