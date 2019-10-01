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قال عدد من أولياء أمور طالبات التربية الخاصة "التربية الفكرية" في مركز خيبر الجنوب، التابع لإدارة تعليم بيشة: إنهم يعانون من عدم توفر وسيلة نقل لبناتهن حتى الوقت الحالي.
وذكر أولياء الأمور لـ"الخليج 365" أن المتعهد لم يحرك ساكنًا حتى وهم في الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الأول، مؤكدين أنه بذلك تم حرمانهن من الدراسة ولا حول لهن ولا قوة، مشددين على أن "حكومتنا -أعزها الله- تولي هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع جل اهتمامها ورعايتها على كافة الأصعدة".
وأكد لـ"الخليج 365" المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي السبيعي؛ أنه "فيما يتعلق بالنقل المدرسي، سواء كان عن طريق الشركات المشغلة أو المتعهدين، شأن رئيس بشركة تطوير الناقل التعليمي والذراع التنفيذي لوزارة التعليم، وهي المعنية بتوفيره، وبتحديد عدد مقاعد النقل في كل المدارس والقطاعات".
وأوضح أن دور إدارة التعليم ينحصر في متابعة أداء الشركات المشغلة والمتعهدين، ونقل ما تلاحظه أو ترصده من سلبيات لشركة "تطوير".
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441 07:51 PM
أولياء الأمور: لا وسيلة لنقل بناتنا حتى الوقت الحالي
قال عدد من أولياء أمور طالبات التربية الخاصة "التربية الفكرية" في مركز خيبر الجنوب، التابع لإدارة تعليم بيشة: إنهم يعانون من عدم توفر وسيلة نقل لبناتهن حتى الوقت الحالي.
وذكر أولياء الأمور لـ"الخليج 365" أن المتعهد لم يحرك ساكنًا حتى وهم في الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الأول، مؤكدين أنه بذلك تم حرمانهن من الدراسة ولا حول لهن ولا قوة، مشددين على أن "حكومتنا -أعزها الله- تولي هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع جل اهتمامها ورعايتها على كافة الأصعدة".
وأكد لـ"الخليج 365" المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي السبيعي؛ أنه "فيما يتعلق بالنقل المدرسي، سواء كان عن طريق الشركات المشغلة أو المتعهدين، شأن رئيس بشركة تطوير الناقل التعليمي والذراع التنفيذي لوزارة التعليم، وهي المعنية بتوفيره، وبتحديد عدد مقاعد النقل في كل المدارس والقطاعات".
وأوضح أن دور إدارة التعليم ينحصر في متابعة أداء الشركات المشغلة والمتعهدين، ونقل ما تلاحظه أو ترصده من سلبيات لشركة "تطوير".
، "الاحتياجات الخاصة" بلا نقل في خيبر الجنوب.. و"تعليم بيشة": ليست مسؤوليتنا ،
المصدر : الخليج 365
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