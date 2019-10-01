- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نظمت دار الرعاية الاجتماعية في مكة المكرمة حزمة من الفعاليات، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين 2019، تحت شعار "مرحلة إلى المساواة بين الفئات العمرية".
وانطلقت الفعاليات صباح الثلاثاء بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والتطوعية، تزامناً مع العالم أجمع بتدشين الفعاليات بقاعة دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة.
ومن جانبه، قال مدير دار الرعاية بمكة المكرمة، جزاء بن محمد العتيبي، إن السعودية تولي اهتماماً كبيراً بكبار السن الذين قدموا الكثير لهذه البلاد.
وتنطلق مساء مسيرة تعريفية بالمناسبة تجول أهم الأماكن الحيوية بمكة حتى الوصول إلى الدار، والسلام على آبائنا المسنين.
ومن ضمن مناسبة اليوم العالمي للمسنين ينطلق غداً التعريف باليوم العالمي للمسنين 2019 في المدارس والمشاركة مع وزارة الصحة في المستشفيات لتفعيل الفعالية.
كما تنطلق الخميس المقبل الفعالية باستقبال مجموعة من طلاب المدارس والجامعة والفرق التطوعية لتهنئة المسنين داخل الدار وتوزيع الورود والهدايا التذكارية لهم.
وينظم الجمعة ماراثون خاص باليوم العالمي للمسنين بمدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، من الساعة الخامسة مساء إلى السابعة مساء، بالتعاون مع فريق "حياتنا رسالة" التطوعي.
وتستمر الفاعلية إلى السبت المقبل بحفل بمقر الدار للمسنين، بحضور أكثر من سبعة فرق تطوعية، تقدم فيه مجموعة من الأكلات الشعبية، وبعض الألعاب الشعبية الخاصة بكبار السن.
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441 07:46 PM
بعدد من الفعاليات تحت شعار "مرحلة إلى المساواة""الرعاية الاجتماعية" بمكة تحتفي باليوم العالمي للمسنين 2019
نظمت دار الرعاية الاجتماعية في مكة المكرمة حزمة من الفعاليات، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين 2019، تحت شعار "مرحلة إلى المساواة بين الفئات العمرية".
وانطلقت الفعاليات صباح الثلاثاء بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والتطوعية، تزامناً مع العالم أجمع بتدشين الفعاليات بقاعة دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة.
ومن جانبه، قال مدير دار الرعاية بمكة المكرمة، جزاء بن محمد العتيبي، إن السعودية تولي اهتماماً كبيراً بكبار السن الذين قدموا الكثير لهذه البلاد.
وتنطلق مساء مسيرة تعريفية بالمناسبة تجول أهم الأماكن الحيوية بمكة حتى الوصول إلى الدار، والسلام على آبائنا المسنين.
ومن ضمن مناسبة اليوم العالمي للمسنين ينطلق غداً التعريف باليوم العالمي للمسنين 2019 في المدارس والمشاركة مع وزارة الصحة في المستشفيات لتفعيل الفعالية.
كما تنطلق الخميس المقبل الفعالية باستقبال مجموعة من طلاب المدارس والجامعة والفرق التطوعية لتهنئة المسنين داخل الدار وتوزيع الورود والهدايا التذكارية لهم.
وينظم الجمعة ماراثون خاص باليوم العالمي للمسنين بمدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، من الساعة الخامسة مساء إلى السابعة مساء، بالتعاون مع فريق "حياتنا رسالة" التطوعي.
وتستمر الفاعلية إلى السبت المقبل بحفل بمقر الدار للمسنين، بحضور أكثر من سبعة فرق تطوعية، تقدم فيه مجموعة من الأكلات الشعبية، وبعض الألعاب الشعبية الخاصة بكبار السن.
، "الرعاية الاجتماعية" بمكة تحتفي باليوم العالمي للمسنين 2019 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الرعاية الاجتماعية" بمكة تحتفي باليوم العالمي للمسنين 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.