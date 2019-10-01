تساؤلات عديدة تم طرحها بعد أن أطلقت المملكة الأسبوع الماضي نظام التأشيرة السياحية لأول مرة لمواطني 49 دولة بينها روسيا والصين والولايات المتحدة، يطرح السؤال نفسه: هل يمكن للسائح من هذه الدول دخول السعودية في حال تضمن جواز سفره أختام دخول إسرائيل أو إيران؟
ووفقا لما نشره موقع ” روسيا اليوم ” فقد أكد السفير السعودي لدى روسيا رائد بن خالد قرملي، خلال مؤتمر صحفي عقد الاثنين في موسكو بشأن نظام التأشيرة الجديدة، أن وجود أختام من هذا النوع لن تحرم السائح من هذه الدول من الحصول على الفيزا السعودية.
وأضاف، أن النظام الجديد يتضمن حصول السائح على الفيزا إلكترونيا أو في منافذ دخول السعودية دون الضرورة لزيارة مسبقة للقنصلية السعودية.
وشدد السفير السعودي على عدم وجود قيود تمنع السياح من الدول المشمولة من دخول السعودية، وقال: “لا توجد قيود على الدول التي سبق الشخص أن زارها أن تمنعه من زيارة المملكة”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: السفير رائد قرملي يحسم الجدل.. هل تمنع أختام إيران وإسرائيل على جوازات السفر من زيارة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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