كشفت مصادر، عن وقوع حالة وفاة لأحد الطلاب بمدرسة بجدة وتحديداً بالمرحلة المتوسطة . وأوضحت المصادر أن الطالب قد توفي خلال مشاجرة مع زميله داخل المدرسة . وسنوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها .

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طالب داخل مدرسة بجدة خلال مشاجرة مع زميله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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