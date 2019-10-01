كشفت مصادر، عن وقوع حالة وفاة لأحد الطلاب بمدرسة بجدة وتحديداً بالمرحلة المتوسطة .
وأوضحت المصادر أن الطالب قد توفي خلال مشاجرة مع زميله داخل المدرسة .
وسنوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها .
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طالب داخل مدرسة بجدة خلال مشاجرة مع زميله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.