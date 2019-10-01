عاجل اليمن : الإطاحة بمدير قناة العربية والحدث وتعيين هذه الشخصية المرموقة بدلًا عنه (الاسم)

شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمدير قناة العربية والحدث وتعيين هذه الشخصية المرموقة بدلًا عنه (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر اعلامية سعودية تعيين مدير عام جديد لقناتي العربية والحدث , خلفا لمديرها السابق نبيل الخطيب.

وقالت المصادر انه تم تعيين الصحفي في العربية مدوح المهيني مديراً عاما لقناتي العربية و الحدث.

وكان الصحفي السعودي ممدوح المهيني يشغل منصب نائب المدير العام في شبكة العربية الإخبارية.

وشغل سابقا عدد من المناصب بصحف “الرياض” و”إيلاف” و”الشرق الأوسط” التي عمل مراسلاً لها في واشنطن لعدة سنوات.

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وكان قد أعلن مالك مجموعة ام بي سي وليد بن ابراهيم البراهيم رسميا في شهر يناير 2019، عن تعيين الدكتور نبيل الخطيب مديرا عاما لقناتي العربية والحدث، خلفا للسابق تركي الدخيل الذي جرى اختياره لمنصب سفير المملكة في الامارات.

والدكتور نبيل الخطيب هو صحافي وإعلامي فلسطيني بارز عمل لسنوات في مجموعة “إم.بي.سي”. كما تولى لفترة طويلة منصب رئيس تحرير قناة العربية ومدير غرفة الأخبار فيها، حتى عام 2017.

وتعتبرقناة العربية واحدة من القنوات التي لها وقع كبير واهمية أكبر في مجال الإعلام في المملكة العربية السعودية، بل واصبحت واحدة من أقوى المحطات الفضائية في المنطقة العربية.