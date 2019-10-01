عاجل اليمن : وصول شخصية سياسية توافقية بين الشرعية والحوثيين إلى صنعاء قبل قليل والإعلان عن تحركات جادة لإنهاء الحرب

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول شخصية سياسية توافقية بين الشرعية والحوثيين إلى صنعاء قبل قليل والإعلان عن تحركات جادة لإنهاء الحرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى صنعاء، اليوم الثلاثاء، في زيارة تستمر يومين.

وقال مكتب المبعوث الخاص لليمن، في بيان له، عقب وصوله صنعاء، أن غريفيث أثنى مرة أخرى على إطلاق سراح المحتجزين الأحادي الجانب الذي قام به الحوثيون أمس.

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وقال غريفيث “تساعد مبادرات كهذه على تهيئة بيئة مؤاتية وبناء الثقة لاستئناف عملية السلام”.

وأعرب المبعوث الخاص عن أمله في أن يحثّ ذلك الأطراف على تجديد التزامها بتبادل الأسرى والمحتجزين وفقاً لما تمّ الاتفاق عليه في استوكهولم.