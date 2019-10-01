أمير نجران يرعى توقيع 9 مذكرات لدعم الإسكان التنموي بالمنطقة

واسرعى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران -في قاعة المناسبات بديوان الإمارة اليوم- توقيع تسع مذكرات تفاهم بين وزارة الإسكان والمؤسسات الخيرية لدعم مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة ومحافظاتها.

وثمّن أمير نجران مبادرة الجهات الخيرية في دعم المشاريع الخدمية والاجتماعية، مشيدًا بما تقدمه وزارة الإسكان من برامج ومبادرات لتحقيق تطلعات القيادة في تأمين السكن للمستحقين.

وقّع مذكرات التفاهم من طرف وزارة الإسكان، مدير فرع الوزارة بالمنطقة مانع بن محمد الصقور، بينما مثّلت الأطراف الأخرى الجمعيات الخيرية وجمعيات البر ورعاية الأيتام في نجران، شرورة، يدمة، ثار، حبونا، وبدر الجنوب، بينما تقدم جمعية البر في تصلال خدماتها بمحافظة خباش.