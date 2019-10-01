«التخصصات الصحية» تفتح باب القبول في برنامج الترميز الطبي المنتهي بالتوظيف

أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن فتح باب القبول والتسجيل في الدفعة الثانية من «برنامج الترميز الطبي» المنتهي بالتوظيف لحملة البكالوريوس.

وأوضحت التخصصات الصحية أن التخصصات المطلوبة تتضمن الأحياء، والأحياء الدقيقة، والتقنية الحيوية، والفيزياء، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، واللغة الإنجليزية

وأشارت إلى أنه يشترط في المتقدم أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات السابقة، واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية، والتفرغ التام للبرنامج، دون اشتراط وجود خبرة سابقة.

وأضافت التخصصات الصحية أن آلية فرز طلبات المتقدمين تتضمن فرز طلبات المتقدمين بناءً على درجة اللغة الإنجليزية، وأنه سيتم النظر إلى المعدل التراكمي إذا تساوت درجات اللغة الإنجليزية.

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وأشارت إلى أن التقديم يتم إلكترونيًّا من خلال موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على الرابط: https://www.scfhs.org.sa، وأنه سيُوضع الرابط المباشر لتعبئة الطلبات قبل بدء التقديم مباشرة.

وأضافت التخصصات الصحية أن الدفعة الأولى استفاد منها 42 رجلًا و254 امرأة، مشيرًا إلى أن الشركاء في البرنامج هم: في الرياض، إدارة الشؤون الصحية بالحرس الوطني، والتجمع الثاني ممثلًا بمدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود.

أما شركاء التوظيف في جدة فهم المركز الطبي الدولي، وجامعة الملك عبدالعزيز، وفي مكة المكرمة، مدينة الملك عبدالله الطبية.

يذكر أن الترميز الطبي يعد من أكثر المهن الواعدة في جميع أنحاء العالم، وأصبح دور المرمزين أهم من أي وقت مضى. ويتضمن الترميز الطبي مراجعة وتحليل وترجمة المعلومات الطبية من السجل الطبي للمريض إلى رموز أبجدية رقمية/رقمية، باستخدام نظام تصنيف صحي معقد. وتوفر البيانات الناتجة معلومات شاملة يتم استخدامها من أجل تمويل البرامج الصحية وتحسين جودة الرعاية الصحية وفاعليتها.