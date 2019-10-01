أطلقت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء الروضة الافتراضية، لتوفير تعليم آمن ورصين للأطفال من عمر ثلاث إلى ستّ سنوات تحت إشراف ودعم ذويهم.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الروضة الافتراضية عبارة عن تطبيق إلكتروني مجانيّ متاح على نظامي (iOS- android) ليقدم حلول التعلّم الإلكتروني عن بعد لمرحلة الطفولة المبكرة، بمحتويات تعليمية مبنية وفق معايير التعلّم المبكر في المملكة.
وتقدم الروضة الافتراضية مجموعة عناصر تعليمية متنوعة كالفيديوهات التعليمية، والقصص، والأناشيد، والألعاب، والأنشطة التفاعلية الحسية والتقنية، ومجموعة إرشادات ورسائل توعوية وأدوات تقييم لولي الأمر تساعده على دعم تعلّم الطفل من المنزل.
وأوضحت الوزارة أن الروضة الافتراضية تقدم محتواها التعليمي من خلال 11 وحدة تعليمية تتضمن كل وحدة سلسلة عناصر تعليمية يتجاوز عددها في الوحدة الواحدة أكثر من 50 عنصرًا تعليميًّا، ويتم تدفّق عرض الوحدات التعليمية في الروضة بعناصرها وفق مخطط زمنيّ يُمكّن المتعلّم والمربّي من ممارسة كل الأنشطة التعليمية.
وتابعت وزارة التعليم، أن الطفل -من خلال الروضة الافتراضية- يمكنه استكشاف وبناء خبرات حسية وتفاعلية جديدة، حيث تتنوع الأنشطة إلى أنشطة تفاعلية حسية يمارسها الطفل مع الأهل والأصدقاء والبيئة المحيطة به، باستخدام خامات بسيطة متوفرة في المنزل، ويتم تقييم ما تم تنفيذه في هذه الأنشطة من قِبل المربّي بواسطة أسئلة الملاحظة والتقييم، ليسهل عليه تقييم تعلّم طفله، ويقوم المربي بإدخال ملاحظاته وتقييمه في التطبيق لتظهر كتقرير لتقييم تعلّم الطفل لكل وحدة تعليمية.
واستكملت وزارة التعليم، أن الروضة الافتراضية توفر أنشطة تفاعلية تقنية تُسهم في تعلم الطفل من خلال إنجازه لبعض المهامّ داخل التطبيق، والتي تتفاوت مستويات صعوبتها بحسب الفئة العمرية ودرجة تقدم الطفل في الإنجاز، ويظهر حلّ هذه الأنشطة مباشرة في لوحة إحصاءات التطبيق لدى الإدارة العامة للطفولة المبكرة بالوزارة لقياس مستوى التحصيل التعليمي للأطفال والمدى الزمنيّ للتعلّم ومستوى تفاعلهم مع هذا النوع من المحتوى.
كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم» تطلق الروضة الافتراضية للأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.