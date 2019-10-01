الحوثيون يُجبرون طائرة مسؤول أممي على مغادرة صنعاء

أكَّد مسؤولون أمميون، اليوم الثلاثاء، أن عناصر ميليشيات الحوثي، منعت دخول مسؤول بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى البلاد، وأجبروا طائرته على الإقلاع من العاصمة صنعاء، بعد دقائق من هبوطها.

جاء ذلك، بعد تقرير قدَّمه خبراء بتكليف من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ يورد تفاصيل انتهاكات الميليشيات في الحرب الأهلية اليمنية؛ بما في ذلك عنف ضد نساء في سجون يديرها الحوثيون، حسب أسوشيتد برس.

كما أعلن حساب مكتب المبعوث الأممي لليمن، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، أن مارتن جريفيثس وصل صنعاء في زيارة لمدة يومين.

إلى ذلك، كشف المسؤولون، أنه بعد وصول ممثل المفوضية العبيد أحمد العبيد، صنعاء، أمس الإثنين، استقل عناصر من ميليشيات الحوثي الطائرة، وسحبوا تصريح سفره، وأمروا قائد الطائرة بالمغادرة.

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وفي حين تحدَّث المسؤولون، شريطة عدم الكشف عن هويتهم؛ لأنهم غير مخولين بالتحدث للصحفيين. أكد روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية، طرد العبيد من صنعاء؛ لكنه لم يذكر تفاصيل.

وميدانيًا، حرَّر الجيش اليمني، أمس الإثنين، مواقع جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمال البلاد.

كما حرَّرت قوات الجيش اليمني مواقع مهمة شرقي مديرية باقم، عقب هجوم عنيف شنَّته على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية الانقلابية، شرق جبل شيحاط، وغرب قرية آل مزهر؛ بإسناد من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، التي قصفت مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية في المنطقة ذاتها.

وأسفر الهجوم عن مقتل وإصابة عددٍ من عناصر الميليشيا، وتدمير آليات تابعة لها، بعد يوم من استهداف الميليشيات مواقع جديدة، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد؛ حيث دفعت بأعدادٍ كبيرة من عناصرها باتجاه تلك المواقع.