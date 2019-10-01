وزير النقل: إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع خلال 30 يومًا

قال وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» الدكتور نبيل العامودي، إن قطار الحرمين سيعاود تقديم خِدْماته خلال 30 يومًا، مستخدمًا محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة لخدمة سكان محافظة جدة وزوارها، بالإضافة إلى محطات مكة المكرمة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة.

وأوضح الوزير أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين في شأن توفير أكفأ وأجود الخِدْمات لضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار واضحة، تأتي كأولويّة لدى الجميع، مضيفًا أن هذا واضح بتكاتف مختلف الجهات لاحتواء الحريق في محطة السليمانية، مقدّمًا الشكر لجميع من عمل على إخماد الحريق من الدفاع المدني وطيران الأمن والهلال الأحمر والفرق المساندة من أرامكو والقوات الجوية والطيران المدني.

وكان الوزير -يرافقه رئيس الهيئة العامة للنقل، رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح الرميح، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» الدكتور بشار المالك- قد استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة في موقع المحطة أمس الإثنين، للوقوف على حجم الضرر والتأكد من سلامة الجميع.

يذكر أن المحطة أخليت من الركاب والعاملين بشكل عاجل فور انطلاق أنظمة الإنذار الخاصة بالحريق عند الساعة 12:05 ظهر الأحد الماضي، وأسهمت أنظمة الإنذار المبكر في سلامة الجميع، ورغم أن الحريق استمر لمدة 15 ساعة متمركزًا في سقف المحطة، إلا أن أنظمة الحماية داخل المحطة والأبواب المضادة للحريق، عزلت أدوار المحطة، ما وفّر حماية للأدوار: الأول والثاني والثالث، بالإضافة إلى القبو، حيث توجد معظم أنظمة التحكّم والتشغيل، كما أن الحريق لم يصل إلى السكة أو أنظمة الكهرباء للخطوط الحديدية، الأمر الذي يمكن المُشغل من إعادة حركة القطارات مرورًا من المحطة المتضررة دون التوقف بها والتوقف بباقي المحطات الأخرى بما فيها محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة لخدمة محافظة جدة.