«مساند»: عقد الاستقدام الإلكتروني الموحد يحفظ حقوق جميع الأطراف

كشف برنامج «مُساند» التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن مزايا عديدة يوفرها عقد استقدام العمالة المنزلية الموحد، والذي أُقرّ مطلع يوليو الماضي.

وبيّن البرنامج أن من أهم مميزات العقد الإلكتروني، أنه يحفظ جميع أطراف عملية الاستقدام، ويقدم العديد من المزايا للمواطنين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، كتسهيل عملية الاستقبال في المطار والتي ستتولاها بموجب العقد الجديد مكاتب الاستقدام، إضافة إلى تقديم خيارات متنوعة لدفع الرواتب للعمالة، وتعويض صاحب العمل بتكلفة الاستقدام بعد استقطاع مدة أشهر عمل العامل خلال فترة التجربة.

وأكّد «مُساند» أن العقد الإلكتروني يُعدّ إلزاميًّا لجميع الراغبين في استقدام العمالة المنزلية؛ حيث يمكن إكمال عملية التعاقد كاملة عبر (بوابة مساند) الإلكترونية، إضافةً إلى دفع قيمة الاستقدام، ما يتيح للبرنامج مراقبة جميع عمليات التعاقد والدفع، التي تتم بنظام إلكتروني يسدّ الثغرات ويمنع الممارسات التي تتم خارج «بوابة مساند»، ويمكن استعراض ذلك من خلال الرابط:

وأوضح البرنامج أنه -من خلال العقد الإلكتروني الموحد- تم تلافي الإجراءات التي قد تدعو إلى عدم وضوح العلاقة بين طرفي العقد، كخيار العاملة البديلة، والتأخير غير المبرر من قبل مزودي الخدمة، حيث فرض غرامات تصل إلى 40% على المكاتب في حالة التأخير عن مدة العقد والبالغة -بحد أقصى- 90 يومًا، كما يمنح العقد المحدث المواطن الحق في استرجاع كامل مبلغ الاستقدام خلال الخمسة الأيام الأولى من عملية التعاقد دون أي غرامة.