بالصور.. بلدية خميس مشيط تضبط 23 محلًا ومنشأةً ضمن حملة الرقابة الصحية

ضبطت بلدية خميس مشيط، 23 محلًا ومنشأةً صحية تفتقر للاشتراطات الصحية، وذلك من خلال خطة عملها على رقابة المنشآت الصحية.
وقال المتحدث باسم بلدية محافظة خميس مشيط، بدر آل خويلد القرني، إنه ومن خلال حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، ضبطت الفرقة المسائية بالبلدية 23 محلًا ومنشأةً صحية تفتقر للاشتراطات الصحية، وذلك من خلال خطة عملها على رقابة المنشآت الصحية.
وأضاف أنه تمت مصادرة واتلاف 20 كجم مجمدات عبارة عن لحوم وأجبان منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأكثر من 30 لترًا من الزيوت التالفة والمعاد استخدامها، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.
وقال القرني، إن ذلك جاء حرصًا من بلدية محافظة خميس مشيط للمحافظة على سلامة الأغذية المقدمة للمستهلك ومراقبة المحلات التجارية والصحية كالمطاعم والبوفيهات وغيرها.
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