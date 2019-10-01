أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, العزاء والمواساة في وفاة اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم -رحمه الله- خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء بالرياض.

ودعا أمير الرياض الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما أعربت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.