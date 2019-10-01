

صبيا 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

قام مدير عام مركز المبادرات النوعية بوزارة التعليم مدير عام مركز الدعم التعليمي والفني لإدارات التعليم بالحد الجنوبي الدكتور أحمد بن عبدالله الغامدي اليوم ، بجولة تفقدية لعدد من مدارس الحد الجنوبي في تعليم الداير التابع لإدارة تعليم صبيا .

ووقف الدكتور الغامدي خلال الجولة بمرافقة مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي ، على الإمكانات المتوفرة بمدارس الشريط الحدودي، ومدارس التوأمة ، واستمع لعرض من مدير مكتب تعليم الداير الدكتور مفرح بن مسعود المالكي عن الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات .

ونوه بالأعمال والجهود التي تقدمها إدارة تعليم صبيا، ممثلة بمكتب التعليم في محافظة الداير لخدمة الطلاب والطالبات، وتقديم ما يحتاجون إليه من تجهيزات بدعم من وزارة التعليم، وبتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة.

// انتهى //

19:50ت م

0254





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم المبادرات بوزارة التعليم يزور مدارس الحد الجنوبي بالداير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.