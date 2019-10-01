

الرياض 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

رفع معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتغيير مسمى (مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية) المنشأ في معهد الإدارة العامة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٦) وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٣٧هـ. ليصبح (أكاديمية تطوير القيادات الإدارية).

وقال معاليه : إن من شأن هذا القرار أن يمنح المركز انطلاقة أقوى لتحقيق أهدافه، ويمنحه شمولية أكبر في تنفيذ نشاطاته، ويرفع من مستوى برامجه ، ويجعلها ذات بعد أكاديمي ومهني عالي المستوى، بما يشتمل عليه هذا البعد من مرتكزات علمية متنوعة، كتنفيذ برامج إعداديه وتدريبية متنوعة، وإجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بتطوير القيادات الإدارية.

وأكد معالي مدير عام معهد الإدارة العامة أن هذا القرار يأتي في إطار الدعم السخي والكبير الذي تلقاه التنمية الإدارية بالمملكة لتحقيق مستهدفاتها ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، من لدن خادم الحرمين الشريفين ،وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.

كما قدم شكره وتقديره لمعالي وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان الذي يمنح المعهد الكثير من الاهتمام والمتابعة ويقدم له كافة أنواع الدعم للارتقاء ببرامجه ونشاطاته، وبما يقدمه من خدمات تسهم في تحقيق التطور الإداري، والدفع قدماً بعجلة التنمية الإدارية.

وفي ختام تصريحه دعا معالي الدكتور مشبب القحطاني المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله - . ‏

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدكتور القحطاني : قرار مجلس الوزراء بتغيير مسمى مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية سيمنح المركز انطلاقة قوية للنهوض بنشاطاته والارتقاء ببرامجه نحو آفاق علمية عالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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