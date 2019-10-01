السعودية اليوم / بلدية جدة الجديدة تتلف 87 كيلو جراماً من اللحوم الفاسدة



جدة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

رصدت بلدية جدة الجديدة الفرعية خلال جولة تفتيشية كميات من اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر، المستخدمة من قبل عدد من المطاعم بحي السلامة في تجهيز اللحوم المجمدة وتقديمها على أنها طازجة.

وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة الفرعية المهندس باسم بن محمد الجدعاني, أنه تم تتبع مصدر اللحوم المستخدمة, حيث تم إتلاف 87 كيلو جراماً من اللحوم , مشيراً إلى أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية أعدت خطة ميدانية تم من خلالها تفتيش المطاعم المرصودة بشكل واضح ودقيق وتصوير الملاحظات وتوثيقها كافة, وأن عدد المواقع التي تم رصدها بلغت 23 موقعاً تبين من خلالها أن 19 من المواقع تخالف الاشتراطات الصحية، حيث تم إغلاق 3 مواقع, بينما استوفت 4 مواقع الاشتراطات البلدية.

وأكد رئيس بلدية جدة الجديدة الفرعية أن ذلك يأتي ضمن حرص أمانة جدة على أمن سلامة الغذاء المقدم لسكان المحافظة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لـ الاشتراطات البلدية.​

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19:01ت م

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