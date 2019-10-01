السعودية اليوم / رئيس الوزراء اللبناني يلتقي موفداً رئاسياً بريطانياً



بيروت 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في بيروت اليوم، الموفد الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني الى لبنان للشؤون التجارية اللورد ريتشارد ريزبي، يرافقه السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بعد توقيع اتفاق التجارة الثنائية الشهر المنصرم، وبحث في سبل تعزيز فرص التبادل التجاري والاستثمار بين لبنان وبريطانيا وتحديدًا تشجيع الشركات البريطانية على الاستثمار في لبنان، ما يعيده إلى خارطة الاسثمارات البريطانية.

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18:50ت م

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