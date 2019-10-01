السعودية اليوم / قائد الجيش اللبناني يلتقي موفدًا أمميًا



بيروت 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

التقى قائد الجيش اللبناني الجنرال جوزاف عون، في بيروت اليوم، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

// انتهى //

18:49ت م

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