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2019-10-01 شاهد.. جريان السيول والأودية في أضم بعد أمطار الثلاثاء متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements هطلت اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض. ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو يوضح الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة أضم اليوم الثلاثاء.







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