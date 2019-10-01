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فيديو يفضح أحد الحسابات التركية التي تبث سمومها ضد المملكة
متابعات الخليج 365 -الرياض
لا تتوقف الحسابات الوهمية التي تبث من قطر وتركيا، عن الهجوم على المملكة، ومحاولة تشويه كل إنجاز يحققه الشعب السعودي وبث روح السلبية والانهزامية.
ويعد حساب “الإسطنبولي” الذي يبث من تركيا أحد هذه الحسابات التي تنفث سمومها في الفضاء الإلكتروني مستهدفة أبناء هذا الوطن.
لكن شرفاء المملكة يقفون بالمرصاد لكل هذه المحاولات الخبيثة التي تحاول أن تنال من هيبة المملكة ومكانتها.
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