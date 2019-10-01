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2019-10-01 مدني جازان يحذر من انعدام الرؤية وهطول الأمطار الرعدية متابعات الخليج 365 - واس جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان اليوم، دعوة الجميع لأخذ الحيطة والحذر ، وذلك تواصل هطول ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام في الرؤية وهطول أمطار رعدية حتى الساعة الثامنة ليلاً.

وأهابت المديرية بالجميع لأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.







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