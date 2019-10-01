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2019-10-01 موقف عفوي وطريف بين الأمير سلطان بن سلمان والشيخ المطلق متابعات الخليج 365 - الرياض أظهر مقطع فيديو متداول تقدير صاحب السمو الملكي، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ورئيس مجلس أمناء جمعية العناية بمساجد الطرق، للشيخ الدكتور عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء. Advertisements وبعد انتهاء حفل جمعية العناية بمساجد الطرق، أصر الأمير سلطان على مرافقة الشيخ حتى سيارته فيما رفض الأخير تحرك الأمير ومرافقته له.







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