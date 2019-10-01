الفيصل يؤكد لأمناء المناطق ضرورة تبادل الأفكار والخبرات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، أُمناء مجالس المناطق بمناسبة انعقاد اجتماعهم السنوي الثالث الذي تستضيفه إمارة المنطقة. وفي بداية اللقاء قدم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، أُمناء مجالس المناطق بمناسبة انعقاد اجتماعهم السنوي الثالث الذي تستضيفه إمارة المنطقة. وفي بداية اللقاء قدم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان نظير ما يوليانه من اهتمام وعناية بالتنمية في مختلف مناطق المملكة بشكل عام، وفي منطقة مكة المكرمة على وجه الخصوص، كما قدم شكره وتقديره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على إتاحة الفرصة لأمناء مجالس المناطق للالتقاء بشكل سنوي لتبادل الخبرات التي من شأنها تطوير العمل داخل هذه المجالس. ورحب أمير منطقة مكة المكرمة بأمناء مجالس المنطقة، متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم، مؤكدا ضرورة تبادل الأفكار والخبرات، بما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل وتحقيق التنمية المنشودة. ونوه أمير منطقة مكة المكرمة إلى أهمية دور مجالس المناطق في تحديد الأولويات والاحتياجات التنموية. فيما أعرب أمناء مجالس المناطق عن شكرهم وتقديرهم لأمير مكة المكرمة، ونائبه، على إتاحة الفرصة لعقد لقائهم السنوي الثالث في منطقة مكة المكرمة، بهدف مناقشة الموضوعات التنموية بما يحقق الأهداف المرجوة.

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