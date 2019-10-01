تجفيف صحن الطواف من الأمطار خلال 20 دقيقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي مكة المكرمة

شهد المسجد الحرام اليوم هطول زخات من الأمطار وسط أجواء من الروحانية عمت زواره وقاصديه، وأنهت فرق النظافة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام تنظيف وتجفيف صحن الطواف في 20 دقيقة، حيث باشر نحو 50 عاملا بمساحاتهم عمليات التنظيف، إضافة إلى 8 مكائن شفط، واستخدم العاملون الشريط الأحمر في المواقع التي يقومون بتجفيفها لحظر دخول الزوار إليها، وذلك حرصا على سلامتهم وإبعادهم عن مواقع التنظيف.

في المقابل لعبت المناهل الموجودة حول أطراف صحن الطواف دورها في تصريف مياه الأمطار التي سقطت داخل الصحن، ووجه العاملون المياه داخل الطواف إلى هذه المناهل المرتبطة بشبكة تصريف داخلية للمياه.