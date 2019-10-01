4 مزايا نوعية لعقد استقدام العمالة المنزلية الموحد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يوفر عقد استقدام العمالة المنزلية الموحد الذي أقر مطلع يوليو الماضي أربع مزايا نوعية، منها العقد الالكتروني الذي يحفظ حقوق جميع أطراف عملية الاستقدام، وتسهيل عملية الاستقبال في المطار التي ستتولاها بموجب العقد الجديد مكاتب الاستقدام، وتقديم خيارات متنوعة لدفع الرواتب للعمالة فضلا عن تعويض صاحب العمل بتكلفة الاستقدام بعد استقطاع مدة أشهر عمل العامل خلال فترة التجربة.

وأوضح برنامج «مساند» التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في بيان له أمس أن العقد الالكتروني يعد إلزاميا لجميع الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، حيث يمكن إكمال عملية التعاقد كاملة عن طريق (بوابة مساند) الالكترونية، إضافة إلى دفع قيمة الاستقدام مما يتيح للبرنامج مراقبة جميع عمليات التعاقد والدفع التي تتم؛ بنظام الكتروني يسهم في سد الثغرات والممارسات التي تكون خارج (بوابة مساند).

وأضاف أنه من خلال العقد الالكتروني الموحد جرى تلافي الإجراءات التي تدعو إلى عدم وضوح العلاقة بين طرفي العقد كخيار العاملة البديلة والتأخير غير المبرر من قبل مزودي الخدمة، حيث فرض غرامات تصل إلى 40% على المكاتب في حالة التأخير عن مدة العقد والبالغة بحد أقصى 90 يوما، كما يمنح العقد المحدث المواطن الحق في استرجاع كامل مبلغ الاستقدام خلال الأيام الخمسة الأولى من عملية التعاقد دون أي غرامة.