تأهيل ملاعب مخصصة للأطفال بأحياء أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أنهت أمانة منطقة عسير خلال محرم الماضي إعادة تأهيل نحو 24 ألف م2 من الحدائق العامة، إضافة إلى تأهيل مساحات مفتوحة تقدر بنحو 896 م2 لتكون ملاعب مخصصة للأطفال بأحياء مدينة أبها.
وأوضح تقرير الأمانة أنه ضمن مبادرات معالجة التشوه البصري تم خلال الشهر الماضي رفع نحو 125 ألف م2 من مخلفات البناء والهدم، ونواتج الحفر من مواقع عدة في مدينة أبها ومعالجة نحو 734 حاوية نظافة.
يأتي ذلك ضمن خطط معالجة التشوه البصري في أحياء مدينة أبها، من خلال إعادة تأهيل الحدائق العامة ورفع مخلفات البناء.
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