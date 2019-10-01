رصد 160 مخالفة على مؤسسات وشركات حجاج الداخل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
في حين رصدت لجنة النظر في مخالفات شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل بوزارة الحج والعمرة، 160 مخالفة على مؤسسات وشركات حجاج الداخل من قبل الجهات الرقابية بالوزارة، تلقت اللجنة 73 شكوى فردية من قبل الحجاج بعد أداء نسكهم خلال موسم حج 1440هـ.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الحج والعمرة أيمن القرشي لـ «مكة»، أن المخالفات والشكاوى التي تم رصدها تتعلق بتقصير بعض الشركات أو المؤسسات في تقديم الخدمة، وفق مواصفات الباقة المختارة من قبل الحجاج المتعاقد معهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن معظم المخالفات والشكاوى تتعلق بخدمات النقل والإعاشة.
وأكد القرشي أن اللجنة عمدت لجانها الفرعية بالبدء في إجراءات التحقيق مع الشركات والمؤسسات التي نسبت لها تلك الملاحظات فورا، للنظر في المخالفات الثابتة بحقها وتقرير العقوبة المناسبة.
مخالفات مؤسسات وشركات حجاج الداخل:
160 مخالفة
73 شكوى من الحجاج
أغلب المخالفات تتعلق:
- النقل
- الإعاشة
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