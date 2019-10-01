ضبط 378 مخالفة للعمل تحت أشعة الشمس بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رصدت 1514 جولة نفذتها إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية 378 مخالفة، للعمل تحت أشعة الشمس، حيث شارك 318 مفتشا ميدانيا على المنشآت.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع العمل بالمنطقة الشرقية محمد الأطرش، تقيد عدد كبير من المنشآت بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، مقارنة بإحصائية السنوات السابقة منذ بدء القرار قبل 10 سنوات، وذلك يعود للجولات الميدانية للمفتشين، وإطلاق حملة للتوعية قبل موعد البدء في تطبيق القرار عبر المشاركات في الفعاليات والأنشطة العامة.

وأوضح أن غرامة العمل تحت أشعة الشمس تصل إلى 10 آلاف ريال لكل عامل، ويستثنى من القرار العمال في شركات النفط والغاز وعمال الصيانة في الحالات الطارئة على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار الشمس.