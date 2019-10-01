القتل تعزيرا لمهرب إمفيتامين بالجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سكاكا أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا في الجاني محمد بن علي الصبيحات - أردني - لتهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة. وأوضحت الداخلية أن التحقيق مع الجاني أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، وجرى تنفيذ الحكم في الجاني أمس بالجوف.



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