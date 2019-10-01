، أمطار مكة تعزل أهالي "مخطط الرافة" بالدائري الرابع ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي: مدخل واحد للحي مشاريع بطيئة ومعاناتنا مستمرة

عزلت الأمطار التي وقعت عصر اليوم على العاصمة المقدسة، أهالي مخطط الرافة بالدائري الرابع من الدخول أو الخروج من الحي؛ نتيجة جريان الأمطار.

وقال الأهالي لـ"الخليج 365": "نعاني من سنوات عديدة عند هطول الأمطار بسبب وجود مدخل واحد للمخطط، ووجود مشاريع تنموية في الطريق تسير ببطء، تزيد من معاناتنا عند هطول الأمطار، وما تسببه من إغلاق لمدخل الحي بعد انجراف التربة، وتساقط لأجزاء من الطريق".

وكانت العاصمة المقدسة شهدت اليوم أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، فيما سُمع صوت الرعد المتواصل.