، بيانات رسمية.. تراجع عدد السياح السعوديين في تركيا بنسبة 28.49 بالمائة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرتها وزارة الثقافة والسياحة التركي.. وأكدت: أعداد الإسرائيليين في تزايد

أماطت وزارة الثقافة والسياحة التركية اللثام عن بيانات تفيد بتراجع عدد السياح السعوديين في شهر أغسطس بنسبة 28.49 بالمائة، والإماراتيين بنسبة 15.99 بالمائة، والقطريين بنسبة 11.52 بالمائة، وازداد عدد السياح المصريين بنسبة 23.60 بالمائة، و"الإسرائيليين" بنسبة 27.38، والإيرانيين بنسبة 45.05 وذلك مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركي، فقد شهدت الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، تراجع عدد السياح السعوديين بنسبة 19.71 بالمائة، والإماراتيين بنسبة 12.54 بالمائة، والإيرانيين بنسبة 8.64 بالمائة، وازداد عدد السياح المصريين بنسبة 24.59 بالمائة، والقطريين بنسبة 12.16 بالمائة، والإسرائيليين بنسبة 26.24 بالمائة، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واحتل المواطنون السعوديون المرتبة الأولى في تراجع عدد السياح في تركيا، وتلاهم الإماراتيون.

وفيما يتعلق بعدد السياح السعوديين في شهر أغسطس، فقد كان في 2017: 150.531 سائحاً، وفي 2018: 140.010 سائحين، وفي 2019: 100.120 سائحاً، بنسبة تراجع بلغت 28.49.

وبلغ عدد السياح الإماراتيين في شهر أغسطس 2017: 7.213 سائحاً، وفي الشهر نفسه من عام 2018: 7.641 سائحاً، وفي الشهر نفسه من عام 2019: 6.419 سائحاً بنسبة تراجع 15.99.

وبلغ عدد السياح المصريين في شهر أغسطس 2017: 10.520 سائحاً، وفي الشهر نفسه من عام 2018: 16.033سائحاً، وفي الشهر نفسه من عام 2019: 19.816 سائحاً بنسبة زيادة 23.60.

وبلغ عدد السياح الإماراتيين في شهر أغسطس 2017: 10.415 سائحاً، وفي الشهر نفسه من عام 2018: 18.841 سائحاً، وفي الشهر نفسه من عام 2019: 16.671 سائحاً بنسبة تراجع 11.52.

وبلغ عدد السياح الإماراتيين في شهر أغسطس 2017: 68.109 سائحاً، وفي الشهر نفسه من عام 2018: 72.976 سائحاً، وفي الشهر نفسه من عام 2019: 92.960 سائحاً بنسبة زيادة 27.38.

* عدد السياح الإيرانيين في شهر أغسطس:

2017: 298.914

2018: 190.607

2019: 276.474

نسبة الزيادة: 45.05

عدد السياح السعوديين في الـ 3 أعوام الأخيرة:

2017: 491.401

2018: 585.885

2019: 470.385

نسبة التراجع: 19.71

* عدد السياح الإماراتيين في الأعوام الثلاثة الأخيرة:

2017: 33.691

2018: 32.126

2019: 28.096

نسبة التراجع: 12.54

* عدد السياح المصريين في الأعوام الثلاثة الأخيرة:

2017: 63.986

2018: 95.475

2019: 118.953

نسبة الزيادة: 24.59

* عدد السياح القطريين في الأعوام الثلاثة الأخيرة:

2017: 34.100

2018: 71.692

2019: 80.412

نسبة الزيادة: 12.16

* عدد السياح "الإسرائيليين" في الأعوام الثلاثة الأخيرة:

2017: 256.260

2018: 299.648

2019: 378.272

نسبة الزيادة: 26.24

* عدد السياح الإيرانيين في الأعوام الثلاثة الأخيرة:

2017: 1.559.345

2018: 1.507.787

2019: 1.377.478

نسبة التراجع: 8.64