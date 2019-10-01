، لليوم الثالث على التوالي.. شاهد الأمطار تواصل هطولها على مكة المكرمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - من متوسطة إلى غزيرة وشملت معظم الأحياء

تصوير - نزار نواب: شهدت العاصمة المقدسة، عصر اليوم ولليوم الثالث على التوالي هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تركزت على معظم الأحياء وما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيئة للمزيد.

وقد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتضمنة (احتمالية هطول من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة وذلك خلال الفترة من عصر اليوم حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.