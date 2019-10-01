salhyat eleqama طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة للوافد والتأكد من هوية مقيم من خلال أبشر الجديد

يبحث الملايين من أبنائنا المغتربين في دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية عن رابط الإستعلام عن صلاحية الإقامة، فالإقامة من أكثر المواضيع التي يبحث عنها الوافد في غربته لأنه يريد تقنين وضعه القانوني وعدم تجاوزه، ولهذا كتبنا هذا المقال وبينا به كافة البيانات والمعلومات التي يبحث عنها كل مغترب بشأن الإقامة وتجديدها.

ولهذا جمعنا لكم بعض المعلومات الهامة حول هذا الموضوع، وقد قدمت وزارة الداخلية جهد كبير من خلال بوابتها أبشر لتقدم خدمة الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة بصورة إلكترونية، ولهذا نكتب هذا المقال لنسلط الضوء على طريقة الإستعلام من صلاحية الإقامة، فإلى نص المقال.

التحقق من صلاحية الإقامة

بعد كتابة الكثير من المقالات عن معظم الخدمات التي يبحث عنها المقيم في الأراضي السعودية جاءتنا الكثير من الأسئلة عن الطريقة الصحيحة للتحقق من صلاحية الإقامة، ونحن استجابة لأسئلة زوارنا الكرام نكتب هذا المقال لنوضح طريقة التحقق من صلاحية الإقامة كالتالى: