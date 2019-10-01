فائز جديد في مسابقة الحلم بـ200 ألف دولار.. هنا أرقام الاشتراك في mbc dream

بعد ساعات من الإعلان عن الفائز بسحب الـ200 ألف دولار أمريكي، دخلت مسابقة الحلم 2019 مرحلة جديدة من السحب لاستكمال السحب على جوائز الـ3 مليون دولار أمريكي التي تم الإعلان عنها عبر برنامج صدى الملاعب على فضائية إم بي سي، لتحظى بذلك مسابقة الحلم 2019 على شهر واسعة، نظرًا لمجموع جوائزها الأضخم، فضلاً عن الحيادية والشفافية التي تتمتع بها في طريق السحب على الهواء مباشرةً عشوائيًا.. ننشر لكم طريقة وكيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2019، كما ننشر لكم أرقام الاشتراك من جميع الدول.

تفاصيل مسابقة الحلم 2019

يأتي هذا في الوقت الذي تحظى فيه مسابقة الحلم باهتمام كبير ومنقطع النظير بين الكثيرين في مختلف أنحاء الوطن العربي والدول الإسلامية، أملاً في ربح إحدى الجوائز، في الوقت الذي بدأت فيه إدارة برنامج صدى الملاعب المقدمة للمسابقة مع الإعلامي مصطفى الأغا في التمهيد لسحب جديد قيمته 100 ألف دولار أمريكي.. ننشر التفاصيل.

جوائز مسابقة الحلم 2019

وجاء الاهتمام الكبير بــمسابقة الحلم، نظرًا للجوائز الكبرى التي تم الإعلان عنها وبلغ مجملها 3 مليون دولار أمريكي، يتم السحب فيها على عدة جوائز، الجائزة الواحدة منها تبلغ 100 ألف دولار أمريكي، كما تم السحب نهاية الأسبوع الماضي عىلى جائزة استثنائية بلغت 200 ألف دولار أمريكي.

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طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2019

وللحصول على طريقة وكيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2019، فلابد من (إرسال رسالة نصیة تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو reve – ثم أو الاتصال على الرقم المختصر الخاص بشركة المحمول الذي يتبعه المشارك في بلده – وفي النهاية بمجرد إرسال رسالة قصيرة أو الاتصال إلى الرقم المرادف لبلدك ثم الإجابة على السؤال بشكل صحيح تمنح الاشتراك في الحلم).

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2019