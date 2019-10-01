salahyat eleqama استعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة للوافدين والإستعلام عن صلاحية الإقامة عبر بوابة...

يبحث الكثير من المغتربين العرب يومياً عن الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة، والإقامة هي تصريح قانوني من الدولة التي يسكن فيها الوافد بالعيش والعمل بها وإعطائه كافة الحقوق وتلزمه ايضاً بواجبات والتزامات يجب عليه اتباعها، ومنها تجديد تصريح إقامته في الموعد المحدد.

ولأننا نعلم أهمية هذا الموضوع فقد خصصنا له عدة مقالات، وهذا ليس أول مقال نكتبه فى هذا الشأن لعلمنا بأهمية هذا الموضوع لكل مغترب مقيم فى السعودية، ولذلك نكتب لكم هذا المقال لنتعرف معاً بالخطوات كيفية معرفة تاريخ إنتهاء الإقامة، فإلى نص المقال.

تاريخ انتهاء الإقامة

يُمكنك تنزيل وتحميل تطبيق أبشر على هاتفك الجوال لمعرفة كافة الخدمات الإلكترونية المقدمة، حيث يُمكنك الإستعلام عن تاريخ إنتهاء الإقامة عبر منظومة أبشر الجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، كل ما يتوجب عليك فعله أن تتبع معنا قائمة الخطوات التالية: