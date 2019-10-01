5 أشخاص يحصلون على دعم 300 ريال فقط.. حساب المواطن يوضح الأمر

أعلن حساب المواطن رسميًا عن بدء التسجل في الدفعة 24 عن شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد يوم واحد من إعلانه عن نتائج الأهلية للدفعة الثالثة والعشرين والمقرر صرفها يوم العاشر من شهر أكتوبر الجاري الموافق يوم الخميس بعد المقبل، في الوقت الذي رد فيه البرنامج على بعض التساؤلات الخاصة بالمستفيدين، والتي كان من أبرزها حقيقة زيادة مبلغ الدعم المقدم أو إلغاء ووقف صرف الدفعات بعد نهاية العام الجاري.

حساب المواطن 1441 هـ

هذا وقد أكد حساب المواطن من الحديث عن زيادة قيمة مبلغ الدفعات غير صحيح بالمرة وهو الأمر الذي ينطبق على أيضًا وقف صرف الدفعات مع نهاية العام الجاري، معتبرًا تلك التصريحات مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، مؤكدًا بأن الدفعة يتم صرفها يوم العاشر من كل شهر ميلادي، باستثناء إذا تعارض يوم الصرف مع يوم عطلة رسمية بالبلاد ففي هذه الحالة يتم تأخير أو تبكير الصرف يوم واحدًا.

ويرد على شكوى المواطنين

كما رد حساب المواطن على شكوى رب أسرة مكونة من خمسة أفراد بسبب حصولهم على دعم من حساب المواطن بقيمة 300 ريال فقط.. على حد قوله، قائلاً وفق حساب خدمة العملاء: يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

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رابط التسجيل في حساب المواطن

وقبل التسجيل في حساب المواطن، لابد وأن ينطق عليك عدد من الشروط، تتمثل في:

أن تكون مقيم داخل حدود المملكة.

ألا تكون سجينًا أو في أحد مراكز الإيواء الحكومي.

أن تكون حاملًا لبطاقة تنقل.

توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

ثم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية على الرابط:https://www.ca.gov.sa، واستيفاء كافة البيانات المطلوبة.