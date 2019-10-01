“موعد” وظائف وزارة الدفاع النسائية 1441 .. موعد تقديم الوظائف النسائية العسكرية برتب...

من خلال متابعة موعد التقديم على وظائف وزارة الدفاع النسائية 1441 بموقع وزارة الدفاع السعودية، فقد أعلنت الموعد الرسمي لتقديم العنصر النسائي في المملكة العربية السعودية على وظائف نسائية برتبة ( جندي أول /عريف/ وكيل رقيب/ رقيب)، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد، بأنه بتاريخ 7/ 2/ 1441 هـ سيتم فتح باب التسجيل الإلكتروني على بوابة القبول والتجنيد، للتقديم على وظائف بالقطاعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السعودية، واليكم تفاصيل الإعلان عن تلك الوظائف.

وظائف وزارة الدفاع النسائية 1441

تحدد الموعد الرسمي المرتقب لفتح بوابة القبول والتجنيد للتسجيل الإلكتروني للراغبات التقديم على الوظائف العسكرية النسائية بالقوات المسلحة، وذلك بتاريخ 7/ 2/ 1441 هـ وهو التوقيت الذي سيتم إتاحة التقديم للراغبات على رتب مختلفة، وفق معايير وشروط التقديم والتخصص المطلوب، وهذه البيانات لم تتم حتى الآن نزول بيان رسمي بكافة الشروط، والمواعيد التي يبدأ فيها التقديم وينتهي بها التسجيل الإلكتروني.

تقديم وظائف النسائية العسكرية 1441

من المقرر أن تكون الوظائف التي تتاح التقديم عليها للعنصر النسائي في وزارة الدفاع على رتب ( جندي أول-عريف- وكيل رقيب- رقيب )، وذلك في القطاعات العسكرية الوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وهي:

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القوات المسلحة السعودية

والخدمات الطبية للقوات المسلحة

القوات البرية الملكية السعودية

القوات البحرية الملكية السعودية

القوات الجوية الملكية السعودية

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي

فرع الصواريخ الاستراتيجية

شروط التقديم للوظائف العسكرية النسائية

وضع موقع وزارة الدفاع شروط عامة تخص المتقدمات من النساء، وهي كما وضعها الموقع:

أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رٌد اعتبارها إليها.

أن تكون لائقة طبيا للخدمة العسكرية.

أن لا تكون موظفة في اي جهة حكومية.

أن لا يقل سن المتقدمة عن ( واحد وعشرين ) عاماً ولا يزيد عن ( أربعين ) عاماً .

أن يتناسب طول القامة مع وزنها ، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.

أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.

أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

اجتياز المقابلة الشخصية.

أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها للائحة التنفيذية .

رابط بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع

إن منشور الإدارة العامة للقوات المسلحة، ورد عبر رابط الإدارة العامة للقبول والتجنيد، ويتم التسجيل الإلكتروني بوضع رابط التسجيل مباشرة في الموعد المحدد حتى تستطيع الراغبات في التقديم القيام بالتسجيل وملئ بيانات الدخول مباشرة بالموقع.